Сеул, 1 сентября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. 1 сентября в Южную Корею доставили 2,68 млн доз вакцины американской компании Pfizer. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

U.S. Secretary of Defense Вакцина Pfizer

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По данным источников, груз прибыл в международный аэропорт Инчхон в 13:02 по местному времени.

Напомним, что правительство Южной Кореи заключило с компанией Pfizer контракт на поставку в общей сложности 66 млн доз вакцины.

К настоящему моменту правительство Южной Кореи заключило контракты на поставку в общей сложности 193,4 млн доз различных вакцин от COVID-19, в том числе AstraZeneca, Moderna, Janssen и Novavax.

Общий объём полученных вакцин к настоящему моменту составляет 51,27 млн доз.