Канберра, 1 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В открытом письме, подписанном представителями 80 крупнейших компаний Австралии, бизнесмены призвали премьер-министров штатов и глав территорий придерживаться национального плана по снятию ограничений, чтобы локдауны действующие во многих регионах страны были сняты как можно скорее. Об этом 1 сентября сообщил телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

Поводом к письму стали возникшие сомнения у бизнесменов относительно вероятности отмены локдаунов после того, как 80% австралийцев будут полностью привиты от COVID-19. Отмечается, что ранее все штаты и территории согласились с единым планом, принятым Национальным кабинетов министров.

«Руководители компаний не требуют ничего, кроме того, чтобы руководители штатов и федеральные власти придерживались национального плана по снятию ограничений, чтобы бизнес мог начать строить планы и вселить в страну уверенность в том, что мы собираемся двигаться вперед», — заявила телеканалу исполнительный директор Делового совета Дженнифер Вестакотт.