София, 1 сентября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. С начала запуска пять дней назад в Болгарии приложения для сканирования и проверки COVID-сертификата, оно было скачано свыше 10 тыс. раз. Об этом 1 сентября сообщает ИА «Красная Весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что, по данным Болгарского национального радио со ссылкой власти страны, приложение «COVID CHECK BG» было скачано свыше 10 тыс. раз, однако большая часть пользователей столкнулась с рядом трудностей при его использовании.

Как указывается в большей части негативных комментариев, приложение сканирует только имеющийся у пользователя COVID-сертификат, однако не имеет возможности сохранить таковой для предъявления его в компетентных органах.

На это в «Информационных службах» отвечают, что, согласно рекомендации Еврокомиссии, приложение для проверки не должно хранить личные данные, так как это может быть использовано недобросовестными инспекторами для сбора действительных сертификатов.

Также пользователи отмечают, что у приложения наблюдаются проблемы при сканировании данных из справок, которые выданы за границей

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские учёные пришли к выводу, что коронавирусная инфекция поражает в первую очередь сосуды, а не лёгкие человека, потому её следует отнести к сосудистым заболеваниям.