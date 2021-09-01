Екатеринбург, 1 сентября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В Свердловской области предприняли ряд мер для профилактики COVID-19 в учебных учреждениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

(сс) ukrtor Школьная линейка

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В частности, утром в школах будут проверять сотрудников и учащихся на наличие симптомов ОРВИ. За каждым классов закреплён отдельный кабинет, посещение детьми столовой ведётся по отдельным графикам. Действуют ограничения на проведение массовых мероприятий и особые требования к уборке помещений. Работники пищеблоков используют средства индивидуальной защиты.

Данные меры, заявил первый вице-губернатор Александр Высокинский, преследуют следующую цель — «чтобы учебный процесс и впредь шел в офлайн-формате».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия отмечает День знаний.

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