Сухум, 1 сентября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. 111 новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение суток 31 августа в ходе 454 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 230 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 37 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 25 199 носителей SARS-CoV-2. Из них 21 165 признаны выздоровевшими. Данных о выздоровевших за последние сутки нет. Всего в стране зарегистрировали 380 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За последние сутки зафиксировали два таких случая.

30 августа в Абхазии сообщили, что за сутки выявили 136 новых носителей коронавируса в результате 348 исследований. 258 человек медики признали выздоровевшими. Два пациента с COVID-19 умерли.