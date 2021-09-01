Каракас, 1 сентября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Власти Венесуэлы готовятся к началу кампании по вакцинации детей от трёх до 17 лет. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, сообщает Prensa Latina.

1big.ru Николас Мадуро

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«У нас будут вакцины для всех детей, подростков и молодежи, уже испытанные и проверенные вакцины», — сказал Мадуро.

Также, по его словам, власти намерены увеличить число вакцинаций в три раза для достижения уровня иммунизации в 70% к началу последнего квартала 2021 года.