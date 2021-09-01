Джакарта, 1 сентября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в индонезийской провинции Северное Малуку, сообщает Detik.

Zeml.info Землетрясение

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло 1 сентября в 10:28 по западно-индонезийскому времени.

Эпицентр землетрясения находился на суше в 53 км от города Маба. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.