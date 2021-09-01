В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 3,9
Джакарта, 1 сентября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в индонезийской провинции Северное Малуку, сообщает Detik.
Zeml.info
Землетрясение
По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло 1 сентября в 10:28 по западно-индонезийскому времени.
Эпицентр землетрясения находился на суше в 53 км от города Маба. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км.
Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.