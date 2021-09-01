Токио, 1 сентября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Российский легкоатлет Андрей Вдовин завоевал золотую медаль на Параолимпийских играх в Токио. Об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эмблема Параолимпийских игр

В беге на 400 метров Вдовин показал время 49,34 секунды и установил новый мировой рекорд, превзойдя своё же достижение, установленное в ноябре 2019 года (50,45 секунды).

Вторым стал американец Ник Мэйхью, показавший результат 50,26 секунды. Замкнул тройку ещё один российский спортсмен Чермен Кобесов (50,44).

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа Вдовин выиграл серебряную медаль Игр в Токио в беге на 100 м.