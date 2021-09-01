Кишинёв, 1 сентября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 31 августа выявили 322 случая заражения коронавирусом в ходе 4146 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 267 526 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 257 434 человек, в том числе 178 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 1120 пациентов с COVID-19, из которых 116 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6401 случае пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали четыре таких случая.

Днём ранее в Молдавии выявили 216 заражений коронавирусом в результате проведения 3276 тестов. Выздоровевшими врачи признали 142 человека, скончались три пациента с COVID-19.

Напомним, власти Молдавии обязали невакцинированных учителей школ каждые 14 дней сдавать тест на коронавирус. Исследования им придётся оплачивать самостоятельно.