Москва, 1 сентября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Заявления на электронное голосование на выборах, которые пройдут с 17 по 19 сентября, за три недели подали более 1 миллиона жителей Москвы. Об этом в своём блоге в соцсети «ВКонтакте» написал мэр Сергей Собянин.

Mos.ru Электронное голосование

Мэр отметил, система онлайн-голосования становится всё более популярной у москвичей. «Это быстро, удобно, безопасно и надёжно», — подчеркнул Собянин и напомнил, что подать заявление можно до 23:59 13 сентября.

До окончания регистрации на онлайн-голосование осталось меньше двух недель. Подать заявления можно на сайте mos.ru, в приложениях «Моя Москва», «Госуслуги Москвы» и на портале gosuslugi.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, главными плюсами электронного голосования, по мнению жителей Москвы, являются удобство (20%) и свобода выбора места и времени голосования (17%).

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