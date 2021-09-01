Вашингтон, 1 сентября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Коронавирусная инфекция поражает в первую очередь сосуды, а не лёгкие человека, потому её следует отнести к сосудистым заболеваниям. К такому выводу пришли американские учёные, опубликовавшие статью в научном журнале Journal Circulation Research.

(сс) Tasnim News Agency Обследование больного COVID-19

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Специалисты из Калифорнийского университета создали псевдовирус, состоящий только из S-белка, который образует характерную корону SARS-CoV-2. Оказалось, что псевдовирус способен вызвать болезнь COVID-19.

S-белок воздействует на рецептор АСЕ-2, в результате повреждаются митохондрии клетки и, как следствие, стенки сосудов. Учёные отмечают, что именно воспаления сосудистой ткани легочной системы приводят к тому, что пациентам с COVID-19 трудно дышать.

«Это объясняет, почему часто бывают инсульты и другие осложнения, связанные с нарушением кровообращения», — говорится в статье.

При тяжёлом течении болезни в артериях возникают тромбы, это приводит в том числе к смертям пациентов. Авторы исследования полагают, что считать COVID-19 болезнью, подобной простуде или гриппу, нельзя.

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