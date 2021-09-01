Новосибирск, 1 сентября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В Новосибирской области продолжается прививочная кампания против коронавируса. Мобильный прививочный пункт вновь открыли на парковке возле зоопарка. Об этом сообщило региональная правительство.

Gov-murman.ru Вакцинация от коронавируса

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По словам главного врача поликлиники № 27 Александра Калиниченко, пункт успешно вакцинировал новосибирцев на этой площадке полтора месяца в начале лета. За это время здесь привили 2,5 тысячи человек. Однако палатка, которую предоставили в МЧС, понадобилась спасателям в другом регионе, и в середине июля пункт свернули.

Сейчас мобильную палатку одолжил Центр медицины катастроф. В ней есть всё необходимое: морозильная камера для хранения вакцин, зона дезинфекции, манипуляционный столик, медицинская кушетка, отдельная зона для медосмотра перед вакцинацией. Палатка оборудована обогревателем.

В мобильном пункте есть три вида вакцин: «Спутник V», «Спутник лайт» и КовиВак.

Отмечается, что пункт вакцинации у Новосибирского зоопарка будет работать, пока позволит погода — скорее всего, до конца сентября.