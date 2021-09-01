Копенгаген, 1 сентября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Одна из причин, по которой страны Северной Европы преуспели в финансовом отношении во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, по сравнению со многими другими европейскими странами, заключается в относительно высоком уровне цифровизации. Об этом 31 августа со ссылкой на новый отчет Центробанка Дании сообщила шведская радиостанция Sveriges Radio.

Media.tj Цифровизация

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По оценкам датских экономистов, существует целый ряд факторов, которые существенно повлияли на экономику стран Скандинавии во время пандемии. Различные ограничения, структура бизнесов и система социальной защиты — лишь некоторые из них. Существенным все же является уровень высокой цифровизации жизни общества стран Северной Европы.

Отчет показывает, что в странах Северной Европы, таких как Дания, Финляндия и Швеция, компаниям было проще перейти на удаленную работу и продолжать продавать товары и услуги в интернете. Отчасти это произошло потому, что компании уже в значительной степени работали в сети до этого, отчасти потому, что население активно пользуется онлайн-сервисами и в целом имело более высокие навыки по обращению с интернет-услугами, чем во многих других странах.