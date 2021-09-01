Сеул, 1 сентября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Экспорт товаров из Южной Кореи в августа 2021 года составил $53,23 млрд, что на 34,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Pixabay.com Экспорт

Согласно опубликованным данным, экспорт товаров из страны растёт на протяжении десяти месяцев подряд.

Экспорт полупроводников вырос на 43%, легковых автомобилей — на 17%, автозапчастей — на 22,4%, нефтехимической продукции — на 81,5%, судов — на 38,5%.

Поставки в Китай увеличились на 26,8%, в США — на 38%, в ЕС — на 41,6%, в страны Юго-Восточной Азии — на 27,2%, в Японию — на 44%.

С января по август общий объем экспорта составил $411,9 млрд.

Импорт товаров в Южную Корею составил $51,5 млрд, что на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Профицит торгового баланса составил $1,67 млрд.