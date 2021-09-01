Эребру, Швеция, 1 сентября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. С 18 августа в одном из пунктов вакцинации Эребру (Швеция) желающих привиться от COVID-19 встречали гелиевые шары, приглушенный свет, дискотечный шар и бодрящая музыка. Так местная администрация хотела побудить как можно больше молодых людей записаться на прививку. Однако уже 31 августа на сайте администрации Эребру появилась информация о том, что региональные власти отказались от идеи. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дискотека

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«Регион Эребру прекращает вакцинацию в дискотечном зале после резкой критики в социальных сетях. В полицию поступило заявление, и теперь вакцинация в обычном режиме будет продолжаться под усиленной охраной», — говорится на сайте администрации.

Как рассказала журналистам газеты Aftonbladet координатор по вакцинам в Эребру Ингер Нордин Олссон, угрозы и недовольства поступали в соцсетях со стороны «антиваксеров».

»Поскольку наша задача и сама цель были поставлены под сомнение, для меня было совершенно очевидно, что нужно предпринять меры», — заявила Олссон.