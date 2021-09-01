Стокгольм, 1 сентября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. По данным нового опроса, проведенного Kantar Sifo, 81% населения Швеции положительно относится к требованию о наличии сертификата вакцинации от COVID-19 для посещения концертов и других массовых развлекательных мероприятий. Об этом 31 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

М. Денисов. Mos.ru Сертификат о вакцинации

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Отмечается, что при введении обязательного наличия сертификата организаторы смогли бы увеличить число участников мероприятий и обеспечить больший уровень защиты от коронавируса. В ходе опроса справка, которая показывает отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или наличие антител, была приравнена к сертификату вакцинации.

В опросе, проведенном в период с 26 по 29 августа, приняли участие 1 063 человека в возрасте 18−79 лет.