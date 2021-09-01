Москва, 1 сентября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Повышение температуры тела — один из факторов борьбы с инфекцией, сбивать её не нужно, если она не поднимается выше 38,5 градуса. Об этом врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал в интервью радио Sputnik.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Термометр и таблетки на медицинском полисе

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«Во всех наших медицинских рекомендациях мы говорим, что если температура меньше, чем 38,5 градуса, не надо принимать жаропонижающие, организм при такой температуре хорошо работает с инфекцией и справится сам», — отметил Болибок.

Он пояснил, что повышенная температура во время болезни говорит о том, что иммунная система работает. Бактериям и вирусам в таких условиях сложнее размножаться.

Плохо, когда температура не растёт, это указывает на отсутствие реакции иммунной системы на инфекцию. Однако опасна и избыточная реакция иммунной системы. Это так называемая гиперпиретическая реакция, когда температура превышает 39−40 градусов.

Столь высокая температура, предупредил врач, вредит работе внутренних органов и особенно — сердечно-сосудистой системе. За пациентами с высокой температурой должен обязательно наблюдать врач.

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