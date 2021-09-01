Варшава, 1 сентября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Польше из центра для беженцев, который находится в Денбаке около Варшавы, была госпитализирована семья из Афганистана. Установлено, что они съели бледную поганку. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Польши.

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Так, сначала в Центр здоровья ребенка были госпитализированы пятилетний и шестилетний мальчики, а позже скорая помощь забрала в больницу и их 17-летнюю сестру и родителей.

«Многое указывает на то, что один из этих детей может умереть. Второму ребенку будет сделана пересадка печени, чтобы спасти его жизнь. Состояние взрослых стабильное, но они по-прежнему нуждаются в медицинской помощи и контроле за состоянием», — говорится в сообщении МВД Польши.

Сообщается, что отравленная афганская семья была эвакуирована из Кабула польским правительство по просьбе Великобритании. Отец мальчиков и девушки в последние годы работал в Афганистане на британское правительство. С 23 августа семья находилась в центре для иностранцев недалеко от Варшавы в Денбаке. Все обстоятельства, каким образом они употребили бледную поганку, выясняются.