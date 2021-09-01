Москва, 1 сентября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. По итогам дня 31 августа цена на нефть марки Brent упала на 2,22% до $71,62. Сильное падение наблюдалось с открытия азиатской сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

ИА Красная Весна Нефть

Под давлением нефтяной рынок мог оказаться из-за продолжающегося роста числа заболеваний COVID-19 в Австралии и Новой Зеландии.

Снижение цены длилось два часа и потом рынок перешел в коррекционную фазу. До закрытия дня цена оставалась в диапазоне одного доллара. Сейчас на рынке наблюдается восстановление.

Сегодня, 1 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $72,13 (+0,73%). Сегодня внимание нефтетрейдеров приковано к встрече министров стран ОПЕК+ (18:00 по мск) и отчёту минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.

Согласно последним данным Американского института нефти (API), на прошлой неделе запасы нефти в стране сократились на 4,045 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 2,711 млн баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 1,961 млн баррелей.

Незадолго до встречи состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). Ожидается, что решение об увеличении добычи, согласованное в прошлом месяце, может быть пересмотрено.

Это может произойти из-за нового штамма коронавируса «Дельта», который не даёт многим странам отменить локдауны и снять все ранее введенные ограничительные меры.

На рынке нефти ситуация относительно стабильная. Покупатели по-прежнему настроены на тест зоны $74,00−74,20. Поддержкой выступает уровень $70,60.

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