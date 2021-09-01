Токио, 1 сентября, 2021, 07:54 — ИА Регнум. По меньшей мере семь случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки на Параолимпиаде в японской столице Токио, 1 сентября сообщили в пресс-службе оргкомитете Игр.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что ни один из вновь выявленных носителей не является спортсменом. Все случаи зафиксированы за пределами Параолимпийской деревни. Пять фактов из них связаны с сотрудниками подрядных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в оргкомитете Параолимпиады объявили, что за сутки на Играх выявили 16 случаев заражения коронавирусом. Два из них касаются спортсменов.