Тегеран, 1 сентября, 2021, 07:28 — ИА Регнум. 31 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 107 794, причем за последние 24 часа от смертельного вируса погибло 643 иранца. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«Еще 643 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 107 794», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 31 319 новых случаев заражения COVID-19, при этом 4685 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 4 205 927 пациентов из общего числа 4 992 063 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

7 879 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 18 789 616 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.