Тегеран, 1 сентября, 2021, 07:30 — ИА Регнум. 31 августа офис проекта Sequa по обучению профессиональным ремеслам афганских беженцев в Иране провел свое ежегодное совещание, в котором приняли участие несколько иранских официальных лиц и представителей неправительственных организаций (НПО), а также представитель посольства Германии в Иране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Генеральный директор Бюро по делам иностранцев и иностранных иммигрантов министерства внутренних дел Ирана Мехди Махмуди, генеральные директора провинциальных бюро, директора организаций технического и профессионального обучения в провинциях, представитель посольства Германии в Тегеране и представители иранских НПО приняли участие во встрече, чтобы обсудить новые идеи и перспективы проекта по обучению афганских беженцев.

Махмуди заявил на встрече, что Иран принимал миллионы афганских беженцев на протяжении более четырех десятилетий и предоставлял им те же образовательные, медицинские и профессиональные услуги, которые он предоставляет иранским гражданам.

Он подчеркнул, что отказ афганских беженцев добровольно вернуться в Афганистан и отсутствие необходимой инфраструктуры в их стране привели к продлению срока проживания в Иране.

Махмуди отметил, что добровольное возвращение является наиболее важным решением и имеет первостепенное значение в решении проблем беженцев, при этом к данному вопросу следует отнестись серьезно, создав необходимую инфраструктуру и предоставив беженцам надлежащие условия.