Веллингтон, 1 сентября, 2021, 06:54 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 75 случаев локального заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Новая Зеландия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

Уточняется, что 74 зараженных выявили в Окленде, еще одного — в столице страны Веллингтоне. Отмечается, что 32 пациента с коронавирусной инфекцией проходят лечение в больницах Новой Зеландии. Из них восемь помещены в реанимацию.

К настоящему времени в Новой Зеландии подтверждено 687 локальных случаев заражения штаммом «Дельта». Всех инфицированных поместили под строгий карантин. Всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 3288 носителей SARS-CoV-2.