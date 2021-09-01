Магадан, 1 сентября, 2021, 06:40 — ИА Регнум. В Магаданской области с начала 2021 года коронавирусом заразились 4487 человек. За весь период пандемии — 12 885 жителей Колымы, скончались от осложнений более 220 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Tim Reckmann Вакцинация

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В августе COVID-19 диагностирован у 633 человек. В госпитале первого типа на 1 сентября развернуто 160 коек, занято 136 (заполняемость 85%). В госпитале второго типа, где пациенты находятся на долечивании по клиническим и социальным показаниям, заполняемость — 59%.

Всего на Колыме вакцинировано 42,5% взрослого населения.

По решению оперативного штаба, режим повышенной готовности по коронавирусу продлён до конца октября.

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Как сообщало ИА REGNUM, в лидирующих по вакцинации от COVID-19 российских регионах наблюдаются лишь единичные случаи заболевания. Об этом 31 августа сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.