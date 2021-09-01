Сеул, 1 сентября, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи решили ужесточить санитарные ограничения из-за риска распространения штамма «Лямбда» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Xinhuanet.com Люди в масках на улице. Сеул

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В частности, для всех, кто прибывает в республику из Перу или Чили, вводится обязательный семидневный карантин. Во время карантина у приезжих возьмут три ПЦР-теста на выявление COVID-19, чтобы исключить зараженных. Новые меры вступят в силу с 10 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, за 31 августа в Южной Корее выявили свыше 2 тыс. носителей коронавируса SARS-CoV-2. В республике уже на протяжении 57 дней подряд выявляют более тысячи зараженных. Отмечалось, что новая волна распространения COVID-19 связана с появлением штамма «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2.