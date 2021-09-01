Женева, Швейцария, 1 сентября, 2021, 05:59 — ИА Регнум. В мире за прошедшую неделю коронавирусом SARS-CoV-2 заразились почти 4,4 млн человек, умерли более 67 тыс. пациентов с COVID-19. Об этом говорится в опубликованном в ночь на 1 сентября еженедельном эпидемическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Отмечается, что за период с 23 по 29 августа число новых случаев инфицирования коронавирусом составило 4 395 748, что на 4% меньше, чем за предшествующий период. Умерли за последнюю неделю 67 388 человек, что показало снижение летальности на 2%.

Флаг ВОЗ

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Снижение заболеваемости произошло в Америке (на 9%), Африке (на 7%) и Юго-Восточной Азии (на 3%). В то же время в Западно-Тихоокеанском регионе зафиксирован её рост (на 7%).

Смертность от COVID-19 уменьшилась в Юго-Восточной Азии (на 20%) и Африке (на 3%), но выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (на 16%), Восточном Средиземноморье (на 9%), Европе (на 4%) и Америке (на 1%).

Как сообщало ИА REGNUM, в мире за последние сутки зафиксировано 521 035 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 8483 пациента с COVID-19.