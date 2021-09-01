Сува, 1 сентября, 2021, 05:34 — ИА Регнум. На Фиджи за прошедшие сутки выявили 505 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения островного государства.

(сс) Björn Groß Фиджи

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на Фиджи с апреля 2021 года достигло 46 646. Также за минувшие сутки в стране скончались семеро пациентов с коронавирусной инфекцией.

В ведомстве отменили, что в настоящее время на Фиджи числится 19 151 активный случай заболевания COVID-19. При это более 19 тыс. приходится на центральный регион страны, а более 10,5 тыс. — на западный.

Отмечается, что к 1 сентября на Фиджи около 95,6% населения привились первой дозой вакцины против коронавирусной инфекции. Полный цикл вакцинации прошли 46,7% жителей.