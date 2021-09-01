Хабаровск, 1 сентября, 2021, 05:07 — ИА Регнум. В Хабаровском крае 1 сентября за парты сели тысячи студентов и более 152 тыс. учеников, 17 тыс. из них — первоклассники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Хабаровск

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128 школ края отремонтированы за лето, в районах открылись центры образования «Точки роста».

«Радует, что в школы приходят работать молодые учителя. В этом году выйдут на работу 382 молодых педагога. Впервые для них предусмотрена выплата «подъемных» в размере восьми месячных окладов.

Дорогие школьники, студенты и педагоги, поздравляем вас с Днём знаний! Пусть этот учебный год станет для вас годом успехов, реализации талантов, исполнения всех планов», — добавили в минобразования Хабаровского края.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Чукотки Роман Копин поздравил жителей региона с Днём знаний, отметив, что это один из самых торжественных и волнующих дней в году, он дорог всем поколениям.