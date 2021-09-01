Пекин, 1 сентября, 2021, 04:48 — ИА Регнум. В Банке Китая (BOC), одном из четырех крупнейших государственных коммерческих банков страны, в первом полугодии наблюдалось снижение баланса и ставок по неработающим кредитам, сообщает 31 августа агентство Синьхуа.

Handelsblatt.com Центральный банк Китая

Остаток неработающих кредитов составил 200,348 млрд юаней ($30,97 млрд) на конец июня, что на 6,925 млрд юаней меньше, чем в начале года, заявил президент BOC Лю Цзинь. По словам Лю, устойчивость банка к рискам продолжала расти в первой половине года. Коэффициент покрытия неработающих кредитов составил 184,26%, что на 6,42 процентных пункта выше, чем в начале года.

Чистая прибыль кредитора выросла на 9,96% в годовом исчислении до почти 118,55 млрд юаней за первые шесть месяцев. Чистая прибыль, причитающаяся акционерам материнской компании, увеличилась на 11,79% в годовом исчислении и составила более 112,81 млрд юаней.