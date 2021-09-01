Сеул, 1 сентября, 2021, 04:08 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 2025 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея

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Из них 1992 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что в Южной Корее на протяжении 57 дней подряд выявляют более тысячи инфицированных ежесуточно. Заболеваемость снижалась лишь в выходные дни из-за уменьшения количества проводимых тестов на выявление инфекции.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 253 445. Также за минувшие сутки в стране скончались еще семь пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2292 человека.