Москва, 1 сентября, 2021, 03:10 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев уверен, что строить новые города на Дальнем Востоке нет необходимости, об этом он заявил 31 августа в эфире радио «Комсомольская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

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«Предложение Сергея Кужугетовича направлено на развитие России, и я отношусь к нему с уважением. Что касается Дальнего Востока, мы исходим из того, что людей надо обеспечивать и жильем, и работой. Строить новый город есть смысл тогда, когда возникают новые экономические мощности. Примеры у нас есть. Город Циолковский строится под нужды космодрома «Восточный». Строится жилье работников судоверфи «Звезда» и Амурского газоперерабатывающего завода», — сказал Трутнев.

По его мнению, нужно привести в порядок инфраструктуру имеющихся населённых пунктов и помогать существующим городам.

«Что же касается в целом ситуации с градостроительством, важно привести в порядок уже существующие города. Есть такой показатель — индекс качества городской среды. Он на Дальнем Востоке не на высшем уровне, а существенно ниже среднероссийского. Надо привести в порядок Владивосток, Хабаровск, Анадырь, Магадан, Благовещенск и другие столицы регионов. Мне кажется, что востребована, прежде всего, реновация существующих городов. Есть программа модернизации инфраструктуры Дальнего Востока, за пять лет регионы получат под нее 101,7 млрд рублей. Будет построено и отремонтировано 1500 объектов. Это школы, детские сады, поликлиники, больницы, спорткомплексы, иногда это ремонт дорог, мостов, домов», — подчеркнул полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, с предложением построить в Сибири три-пять крупных городов, которые стали бы крупными научно-промышленными центрами, выступил министр обороны России Сергей Шойгу.

На Дальнем Востоке планируют построить новый город-спутник Владивостока на 300 тыс. человек. Вместе с ним и городом Артемом столица ДФО станет первым городом-миллионником в регионе, рассказал РБК глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил построить город российской космонавтики на базе Циолковского рядом с космодромом Восточный.