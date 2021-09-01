Сан-Франциско, США, 1 сентября, 2021, 03:09 — ИА Регнум. Не менее 19 членов экипажа судна в порту американского Сан-Франциско заразились коронавирусом нового типа, сообщает газета San Francisco Chronicle.

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По ее данным, коронавирусной инфекцией заболели 19 из 21 членов экипажа судна. Шестерых из них пришлось госпитализировать. Пока подробностей о произошедшем не поступает, также нет данных о состоянии здоровья заболевших моряков. Уточняется, что шестеро госпитализированных не находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что судно прибыло в Сан-Франциско из Сакраменто. Его поставили на якорь 31 августа на девятом причале.