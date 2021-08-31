Москва, 1 сентября, 2021, 02:47 — ИА Регнум. На Курилах будет создана офшорная зона. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» 31 августа заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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«Сейчас мы фактически будем создавать «офшорную зону» на Курильских островах. Мне, кстати, всегда было обидно, что у всех развитых стран есть офшорные юрисдикции, а у России почему-то нет. Наше стремление быть более правильными, чем остальные страны, у которых есть офшоры, мне кажется необоснованным. Наша задача сделать так, чтобы наши люди хорошо жили и чтобы наша экономика развивалась», — пояснил Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, иностранные инвестиции на Дальний Восток достигли уровня в 80 млрд долларов. И японцы по объёму инвестиций в регион опередили Китай, об этом в эфире радио «Комсомольская правда» 31 августа сказал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.