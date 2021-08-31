Москва, 1 сентября, 2021, 02:42 — ИА Регнум. Иностранные инвестиции в Дальний Восток достигли уровня 80 млрд долларов. И японцы по объёму инвестиций в регион опередили Китай, об этом в эфире радио «Комсомольская правда» 31 августа заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

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«Может быть, удивитесь, но по результатам этого года японцы опередили Китай по инвестициям в Дальний Восток, — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, в графике рабочей поездки в Приморье президента России Владимира Путина, помимо участия в VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке, запланирован ряд встреч, совещаний.