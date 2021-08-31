Приштина, Сербия, 1 сентября, 2021, 01:31 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Косово Арбен Вития 31 августа выступил на пресс-конференции, сказав, что в республике достаточно вакцин от коронавируса.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, вечером 30 августа в Косово прибыли 53 тысячи доз препарата производства компании Pfizer. Еще 150 тысяч доз от AstraZeneca должны прибыть к Косово из Германии до конца недели.

По словам Витии, 622 тысячи доз вакцины Pfizer должны прибыть в Косово в течение трех месяцев с момента подписания контракта (в июле). Еще 450 тысяч доз препарата этой компании прибудут в Косово в дар от США.

На фоне роста смертности граждан Косово активно призывают вакцинироваться от коронавируса. В крае введены комендантский час и строгий масочный режим.