Скопье, 1 сентября, 2021, 01:07 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Северной Македонии 31 августа сообщили о том, что за последние сутки вакцинацию прошли 18 292 человека. Первую дозу вакцину из них получили 9 240 человек.

Juan Antonio Segal Македония

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, всего в стране произведено 1 253 612 инъекций вакцины от коронавируса, обе дозы вакцины получили 531 033 человека.

По последним данным, привито 52% граждан старше 40 лет и 28% граждан в возрасте от 18 до 39 лет. Дети в возрасте от 12 до 18 вакцинируются с разрешения родителей. За последнюю неделю в Северной Македонии скончались 200 человек с диагнозом COVID-19.