Приштина, Сербия, 31 августа, 2021, 23:59 — ИА Регнум. Глава управляющего совета больничной службы Косово Агрета Гецай-Гаши 31 августа сообщила о том, что в числе 26 лиц, скончавшихся от COVID-19 в последние сутки, оказалась беременная женщина в возрасте 31 года. Женщина была не привита.

Беременность

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, лечение от COVID-19 в клинике гинекологии Косово проходит 31 женщина, из них десять нуждаются в кислородной терапии.

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В Косово уже около месяца активно призывают беременных женщин прививаться от коронавируса. Отмечают, что у таких женщин нередко рождаются дети с антителами к вирусу.

Число госпитализированных с COVID-19 в Косово составляет 1259 человек. Под ковидарий был переоборудован центр спортивной медицины.