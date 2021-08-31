Вашингтон, 31 августа, 2021, 23:34 — ИА Регнум. Соглашение о стратегических основах оборонного партнёрства подписали 31 августа в Вашингтоне американский и украинский министры обороны, написал президент Украины Владимир Зеленский в своём Twitter.

President.gov.ua Владимир Зеленский во время визита в США

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1432787714320044032

Назвав это событие «новым этапом в оборонном сотрудничестве», Зеленский заявил:

«США поддерживают территориальную целостность Украины, получение членства в НАТО и совместное противодействие российской агрессии очень важны [для Киева]».