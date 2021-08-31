Киев и Вашингтон договорились о стратегии оборонного партнёрства
Вашингтон, 31 августа, 2021, 23:34 — ИА Регнум. Соглашение о стратегических основах оборонного партнёрства подписали 31 августа в Вашингтоне американский и украинский министры обороны, написал президент Украины Владимир Зеленский в своём Twitter.
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Владимир Зеленский во время визита в США
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1432787714320044032
Назвав это событие «новым этапом в оборонном сотрудничестве», Зеленский заявил:
«США поддерживают территориальную целостность Украины, получение членства в НАТО и совместное противодействие российской агрессии очень важны [для Киева]».