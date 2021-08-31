Приштина, Сербия, 31 августа, 2021, 23:04 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 31 августа сообщили, что за сутки скончались 26 носителей коронавируса.

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По официальным данным, в результате исследования 11 472 образцов в крае 31 августа было выявлено 1383 носителя коронавируса. Большинство новых носителей заражены штаммом «Дельта». 996 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По официальным данным, всего в Косово с начала пандемии выявлено 145 036 случаев заражения, 115 657 пациентов уже здоровы, 2503 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19, 26 из них — за последние сутки. Число активных случаев заражения составляет 26 886.

Из тысячи пациентов, проходящих стационарное лечение в Косово, свыше 700 больны COVID-19, причем 39 находятся в тяжелом состоянии и свыше 300 проходят кислородную терапию. При этом в Косово произведено лишь 825 745 инъекций вакцины от коронавируса, 276 890 человек получили две дозы вакцины.