Приштина, Сербия, 31 августа, 2021, 22:52 — ИА Регнум. В Косово вечером 30 августа вступил в силу комендантский час. Новые меры по борьбе с коронавирусом были приняты правительством Косово на срок с 30 августа по 13 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Комендантский час

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в комендантский час разрешается перемещение по улицам с целью покупки лекарственных средств или во избежание опасности ранения, разрешено перемещение ночных работников складов и других лиц, обеспечивающих цепочки снабжения.

В течение предстоящих двух недель граждане будут обязаны носить маски во всех пространствах, кроме дома, спортивного зала и личного автомобиля. Театры и музыкальные учреждения будут проводить мероприятия онлайн, без присутствия зрителей, онлайн предлагается проводить даже репетиции.