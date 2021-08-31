Усть-Лабинск, Краснодарский край, 31 августа, 2021, 22:37 — ИА Регнум. Дорога повреждена в хуторе Александровском Усть-Лабинского района Краснодарского края в результате сильных дождей 31 августа, сообщили в региональном оперативном штабе.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю Наводнение на Кубани

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Как уточняется, из-за сильных дождей подтопленными оказались три придомовые территории, грязевой поток смыл дорогу на окраине поселения. В центре хутора дожди прошли без последствий.

«В местном детском саду организовали места для размещения, по востребованности. Власти района уже оказали необходимую помощь, идёт ликвидация последствий», — уточнили в оперативном штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, до 3 сентября на территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение — синоптики прогнозируют сильные дожди, шквалистый ветер, возможность смерчей.