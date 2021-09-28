Тирана, 28 сентября, 2021, 23:55 — ИА Регнум. В Албании 28 сентября сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 2183 пациентов выявили 594 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели еще 984 пациента.

Stolbovsky Берат. Албания

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В министерстве здравоохранения и социальной защиты заявили, что всего в Албании выявили 168 782 случаев заражения коронавирусом, 155 678 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2668 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них 15 — за последние 24 часа. Наблюдается рост смертности.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 10 436, из них около пяти тысяч приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 177 пациентов, 25 из них находятся в тяжелом состоянии.

К июню эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков. Однако в августе ситуация стала ухудшаться.