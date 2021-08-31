Приштина, Сербия, 1 сентября, 2021, 00:43 — ИА Регнум. Введенные правительством Косово 30 августа новые меры по борьбе с коронавирусом привели к столпотворению на границе между Албанией и Косово.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, требование о предъявлении теста ПЦР и теста антитела при въезде в Албанию и Косово привело к формированию километровых автоколонн на КПП, ведь албанцы из Косово и Албании регулярно обмениваются визитами.

Уставшие на жаре водители решили выразить свое недовольство сжигая придорожную траву. Напомнить, именно жег сушняка на фоне высоких температур стал основной причиной лесных пожаров на Балканах. Вечером 31 августа в СМИ сообщили о нормализации ситуации на границе.