Лос-Анджелес, США, 31 августа, 2021, 21:58 — ИА Регнум. В сеть выложили очередной трейлер фильма «Не время умирать». Ролик был опубликован 31 августа на twitter-странице франшизы.

Цитата из к/ф «Не время умирать». Реж. Кэри Фукунага. 2020. Великобритания — США Джеймс Бонд

Создатели картины напомнили, что её начнут показывать в кинотеатрах 30 сентября 2021 года. В новом видео они, в частности, рассказали о противниках и друзьях Джеймса Бонда.

https://twitter.com/007/status/1432727380712435712

Напомним, премьеру 25-го фильма «бондианы» неоднократно переносили, в первый раз — из-за ухода из проекта режиссёра Дэнни Бойла, а впоследствии — из-за эпидемии коронавируса. Ожидается, что в «Не время умирать» Дэниел Крейг в последний раз исполнит роль Агента 007.