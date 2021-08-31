Ростов-на-Дону, 31 августа, 2021, 21:42 — ИА Регнум. В Ростовской области вакцинацию от COVID-19 завершили 80% учителей школ. Об этом сообщил главный санитарный врач по региону Евгений Ковалёв.

ИА REGNUM Педагоги

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Благодаря вакцинации случаи заражения коронавирусом среди учителей заметно сократились. Однако тревогу вызывает недостаточный уровень иммунизации среди преподавателей донских вузов. Пока только 58% сотрудников учреждений высшего образования приняли участие в прививочной кампании.

Глава регионального управления Роспотребнадзора предложил не допускать к работе тех педагогов, которые не привились без объективных причин. В ближайшее время по поручению донского губернатора Василия Голубева состоится встреча с ректорами вузов, в ходе которой внимание будет уделено вакцинации от COVID-19.