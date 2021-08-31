Белград, 31 августа, 2021, 21:24 — ИА Регнум. За последние сутки эпидемиологическая ситуация в Сербии ухудшилась — от последствия COVID-19 умерло 14 пациентов, а наличие коронавируса подтверждено у почти 3000 граждан. Об этом 31 августа сообщило Министерство здравоохранения Сербии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Чиновник министерства здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек заявил, что причина такого резкого увеличения количества заболевших в том, что в стране распространился дельта-штамм коронавируса. При этом темп вакцинации замедлился.

Напомним, что с начала эпидемии, от последствий COVID-19 в Сербии умерло почти 7292 человека.