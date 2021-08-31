Осло, 31 августа, 2021, 21:44 — ИА Регнум. Из-за невозможности сдержать распространение коронавирусной инфекции главы таких муниципальных образований Норвегии, как Ставангер, Санднес, Сола и Рандаберг, вновь ввели требование о ношении масок в общественном транспорте и такси. Об этом 31 августа написала газета VG.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Постановление местных властей вступает в силу в ночь на 1 сентября. Оно также будет касаться скоплений людей в закрытых помещениях, где соблюдение социальной дистанции невозможно.

Главы всех четырех норвежских муниципалитетов описывают ситуацию с коронавирусом как четвертую волну пандемии и считают, что ношение масок является хорошей мерой защиты.

«Сейчас мы находимся в совершенно другой ситуации, чем несколько месяцев назад. Мы должны продолжать защищать наших детей, молодежь и уязвимых граждан. Масочный режим оказывает относительно небольшое влияние на жизнь людей, но в то же время является напоминанием о том, что все еще не закончилось», — говорится в совместном пресс-релизе местных властей.