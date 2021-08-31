Москва, 31 августа, 2021, 20:20 — ИА Регнум. В связи с председательством с мая 2021 года России в Арктическом совете, ИА REGNUM задало вопросы послу по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ по международному сотрудничеству в Арктике Николаю Корчунову об угрозах интересам России в Арктике и чем председательство в Арктическом совете поможет их решить, о финансировании грантов на культурное сотрудничество в Арктике, о мерах Арктического совета в решении проблем микропластика в Ледовитом океане, проблемах вечной мерзлоты и потепления климата, затопленных в океане объектах, представляющих угрозу экологии. Николай Викторович ответил только на один вопрос — о микропластике.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Владимир Станулевич: Какие предлагаемые Россией меры Арктического совета принесут пользу в решении проблем микропластика в Ледовитом океане, вечной мерзлоты, потепления климата?

Николай Корчунов: Одним из приоритетов российского председательства в Арктическом совете в 2021—2023 гг. является охрана окружающей среды, включая проблематику изменения климата.

Все более актуальной в связи с интенсификацией хозяйственной деятельности в водосборных бассейнах арктических рек становится проблема загрязнения морской Арктики через континентальный сток, накопление загрязнений, морского мусора и формирование микропластика. В рамках председательства России в Арктическом совете планируется вести работу по изучению переноса, аккумуляции и разложения загрязнений, морского мусора в условиях сезонных изменений ледяного покрова, его общей климатической деградации, изменения циркуляции вод, влияния на биоту загрязнений, включая микропластик.

Важной задачей Арктического совета является комплексная оценка долговременных последствий воздействия интенсификации арктических перевозок и нарастающего грузопотока в Арктике на окружающую среду в условиях потепления. Россия предлагает в рамках рабочей группы АС по Программе арктического мониторинга и оценки совместно с другими вспомогательными органами Совета начать выполнение оценки загрязнения морской среды Арктики через континентальный сток и береговые источники, а также воздействия интенсификации арктических морских перевозок.