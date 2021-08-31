Екатеринбург, 31 августа, 2021, 19:47 — ИА Регнум. Все регионы России имеют разное количество жителей, и поэтому сравнивать регион, в котором проживают почти 5 млн человек, с тем, где их 500 тыс. или 1,5 млн, мягко говоря, неправильно. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков, комментируя вхождение региона в тройку лидеров по суточной выявляемости случаев заражения коронавирусом.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков

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Он отметил, что по общему количеству выявленных носителей коронавируса регион находится на шестом месте. Также чиновник обратил внимание на процент тестирования населения, который нужно учитывать. Если в Свердловской области он составляет 400 человек на 100 тыс. населения, то в других регионах может быть меньше. Соответственно, во всех них будет различаться выявляемость.

«И, наконец, самое главное. Проблема не в том, сколько выявили, а в том, сколько не выявили. Пугать должны не цифры выявленных, а невозможность сделать тесты, количество людей, которые ходят больные, а никто об этом на знает, и они в том числе, потому что бессимптомных достаточно много», — добавил вице-губернатор.

Также Креков рассказал о двух принципиальных успехах Среднего Урала. Это один из самых высоких в России процент тестирования, как результат — неплохая выявляемость, и быстрые сроки изготовления результатов анализов. «Это достаточно важные вещи, которые говорят, что система в данном направлении по крайней мере работу наладила», — заключил чиновник.