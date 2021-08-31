Стокгольм, 31 августа, 2021, 19:38 — ИА Регнум. С 27 августа число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на семь. Такие данные 31 августа обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 14 692 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 126 813 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 3 400 человек.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 6 705 024 человека старше 18 лет, вторую — 5 685 722 совершеннолетних.

По состоянию на 31 августа, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 45 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.